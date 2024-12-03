Смена председателя этой партии состоится до думских выборов 2026 года. Бурков – очевидный фаворит.

Экс-губернатор Омской области Александр Бурков является наиболее вероятным претендентом на пост председателя партии «Справедливая Россия», сообщает агентство Ura.ru. Замена лидера партии Сергея Миронова состоится до думских выборов 2026 года. Конкурентами Буркова называются два депутата Госдумы из Челябинской области Валерий Гартунг и Яна Лантратова.

– Бурков сменит Миронова уже до выборов в Госдуму 2026 года. У него достаточно аппаратного веса и влияния в партии, чтобы занять этот пост. На сегодня он самый вероятный претендент, – говорит источник в «Справедливой России», знакомый с ситуацией.

Другой источник партии отмечает, что слухи о смене Миронова на Буркова ходят уже три года, их активно обсуждают в кулуарах на ежегодных съездах партии. Однако в этом году партийцы не поднимали этот вопрос.

По мнению политолога Сергея Мошкина, у Буркова есть все основания для того, чтобы претендовать на место председателя «Справедливой России».

– Когда Бурков был депутатом Госдумы, он отвечал за все избирательные кампании, в партии он человек свой. Миронов лично лоббировал его на место губернатора Омской области. Другой вопрос – будет ли у самого Миронова желание уйти с поста лидера партии? В любом случае рано или поздно это должно случиться, а в преддверии кампании 2026 года самое время сделать в партии такие ротации, – подчеркнул Мошкин.

Александр Бурков занимал пост губернатора Омской области с 2017 по 2023 год. Сейчас он работает заместителем гендиректора корпорации «Уралвагонзавод».