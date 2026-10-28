Бывший омский вице-губернатор занял руководящий пост в «Яндексе»

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Бывший вице-губернатор Омской области по безопасности Алексей Ромахин продолжит карьеру в Москве. Об этом «Омск-информу» рассказали источники, знакомые с ситуацией.

Бывший омский чиновник, по данным инсайдеров редакции, перешел на работу в качестве заместителя начальника по безопасности в компании «Яндекс».

– Алексей Сергеевич Ромахин занял руководящий пост в «Яндексе» с перспективами работы в правительстве РФ. В будущем может претендовать на должность не ниже замминистра, – отметил собеседник редакции, хорошо знакомый с ситуацией.

В корпорации не опровергли, но и не подтвердили эти данные, предложив отправить официальный запрос. Сам бывший чиновник не стал комментировать перемены в карьере.

Как ранее сообщали источники «Омск-информа», Ромахин ушел из правительства Омской области, потому что «наработался на госслужбе».

Отметим, что Ромахин уже работал в корпорации «Яндекс» начальником управления по работе с госорганами с 2019 до 2023 года. В этом качестве он участвовал во встречах с региональными властями – например, в 2019 году тогдашний губернатор Александр Бурков обсуждал с ним и другими представителями «Яндекса» цифровые проекты для Омской области (в сферах образования, транспорта, здравоохранения).