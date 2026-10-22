Бывшим силовикам Омска назначили вторую пенсию

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В Омской области вторую пенсию от Социального фонда России получают девять тысяч граждан, сообщили в региональном отделении фонда 22 октября. Право на такую выплату имеют те, кто вышел на пенсию по выслуге лет или по инвалидности через силовые структуры, но затем продолжил трудовую деятельность на гражданских должностях.

Как пояснили в отделении СФР, к числу таких ведомств относятся Минобороны, МВД, ФСБ и другие силовые органы. После увольнения со службы бывшие силовики могут рассчитывать на страховую пенсию по линии Соцфонда, если работали на обычных гражданских местах. Для назначения выплаты в 2026 году необходимо выполнить четыре условия одновременно:

возраст – 64 года для мужчин (1962 г. р.) и 59 лет для женщин (1967 г. р.);

стаж – не менее 15 лет «гражданского» стажа, который не был учтен при назначении военной пенсии;

не менее 30 пенсионных коэффициентов;

получение военной пенсии – за выслугу лет или по инвалидности.

Помимо возрастного порога, претендентам нужно накопить не меньше 15 лет гражданского стажа, не учтенного при назначении военной пенсии, и иметь как минимум 30 пенсионных коэффициентов. Обязательным условием остается и получение военной пенсии – по выслуге лет либо по инвалидности. В региональном отделении фонда также напомнили, что страховая пенсия рассчитывается без фиксированной выплаты, а ее размер ежегодно индексируется государством.