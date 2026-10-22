Омская администрация отправила озеленение в зимнюю спячку

Фото: max.ru/shelest_sn

Агрономы Управления дорожного хозяйства уже приступили к перевозке мобильных кашпо с улицы Гагарина в муниципальный питомник. Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, до конца недели на зимовку планируют отправить все 40 конструкций.

– До конца недели планируется перевезти все 40 штук. Так как растения в составе модульных кашпо являются многолетними и зимостойкими, они будут находиться на площадке под открытым небом, – рассказал градоначальник.

Кроме того, по словам мэра, весной специалисты подрежут растения, обработают их и внесут подкормку. Вернуть кашпо на улицы города планируют в конце апреля или середине мая – сроки будут зависеть от погодных условий.

Мобильные кашпо используют для сезонного озеленения городских пространств. На зиму их убирают, чтобы они не мешали содержанию улично-дорожной сети и уборке снега и наледи на пешеходных зонах.