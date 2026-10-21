В Омске зайцев заподозрили в дерзком покушении на питомник

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В Омске предложили защитить городской питомник в Амурском поселке от проникновения людей и животных. Этот вопрос поднял депутат Алексей Провозин на заседании комитета Омского городского Совета при обсуждении озеленения города.

– Вы абсолютно правильно действуете. Ваш труд может быть уничтожен в любой момент, в один день. Вам срочно нужен забор, – заявил депутат.

При этом сейчас установить забор на территории нельзя из-за статуса земли. Как пояснила заместитель директора по зеленому хозяйству бюджетного учреждения города Омска «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Яна Бахта, участок относится к землям категории «Р1» рекреационным.

При этом Провозин отметил, что, несмотря на это, вопросом нужно заниматься в короткие сроки, и предложил проработать вопрос защиты питомника при формировании городского бюджета на 2027 год.

– Значит, нужно переоформлять. Сейчас вопрос в том, чтобы сделать эту территорию защищенной от проникновения злоумышленника-человека и от проникновения зайцев и грызунов. Весь этот многолетний труд за одну ночь может быть уничтожен. Нужно срочно заняться защитой питомника, – добавил депутат.

Отметим, что питомник входит в структуру муниципального учреждения, которое занимается городским озеленением. В этом году на его базе объединили работу ландшафтных архитекторов, специалистов питомника и тепличного комплекса, а также бригады рабочих. Такой подход позволяет не только разрабатывать проекты благоустройства, но и заранее выращивать необходимый посадочный материал, а затем самостоятельно высаживать растения и ухаживать за ними в первый, наиболее сложный год после посадки.

Отдельное направление работы учреждения – сохранение растений при благоустройстве городских территорий. Деревья и кустарники пересаживают на постоянное место в других частях города либо временно сохраняют в питомнике.

По итогам обсуждения депутаты поддержали предложение Провозина. Однако конкретные сроки установки ограждения и стоимость работ на заседании не назывались.