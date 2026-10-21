Омичей лечат с помощью нейросетей

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Почти 60 % медицинских работников используют искусственный интеллект при решении профессиональных задач. Исследование проводилось среди тысячи специалистов из восьмидесяти субъектов страны, представляющих в основном государственные учреждения здравоохранения, сообщает Forbes.ru.

Практически треть респондентов обращаются к алгоритмам эпизодически, 15,9 % делают это регулярно, а около 8 % задействуют технологию ежедневно. Оставшаяся часть опрошенных специалистов обходится без помощи цифровых помощников в своей работе.

Наиболее популярным сценарием применения технологии остается поиск профильной информации в специализированных источниках. Четверть специалистов используют алгоритмы для анализа литературы и обобщения данных, а также при курации сложных пациентов. Кроме того, цифровые инструменты помогают проверять лекарственную совместимость препаратов и готовить научные публикации.

Взаимодействие с пациентами с помощью подобных технологий пока развито меньше. Около 10 % сотрудников медицинских организаций упрощают сложные врачебные формулировки для выписок, а меньшая часть респондентов формирует обучающие материалы или готовит ответы на дистанционные обращения граждан.