У омичей портятся продукты из-за «ничейных» сетей

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В Омске намерены разработать понятный порядок работы с бесхозяйными электросетями, чтобы ускорить устранение аварий и избавить жителей от необходимости самостоятельно искать ответственных за восстановление электричества. Этот вопрос обсудили депутаты Омского городского Совета на заседании комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Поводом для обсуждения стали участившиеся вопросы к организации ремонта поврежденных сетей, которые не имеют установленного собственника или еще не переданы на обслуживание профильным компаниям.

– Центральная диспетчерская служба передала информацию в «Омскэлектро». Там мне говорят: «Это же не наше, это бесхоз, «Россети» занимаются». А в «Россетях» отвечают: «Мы не в курсе, что это «Россети». И начинается: то техники нет, то людей нет, то проверить некому. Начинают выяснять, кто будет этим заниматься – то ли департамент имущественных отношений, то ли еще кто-то, и пошли по кругу, – заявил Юрий Козловский.

По словам депутата, в отдельных случаях люди могут оставаться без электричества по нескольку суток. Это создает проблемы не только для жителей, но и для предпринимателей, у которых из-за отключений портятся продукты.

– Иногда из-за отключения люди по пять, по семь дней сидят без света. У коммерсантов пропадают все продукты, у жителей пропадают все продукты, ну и так далее, – подчеркнул депутат.

Кроме того, возникают сложности при проведении земляных работ: если обнаруживается неизвестный кабель, приходится дополнительно выяснять его принадлежность у «Водоканала» и согласовывать дальнейшие действия.

Депутат Алексей Провозин, в свою очередь, предложил подготовить публичный документ, в котором будет четко прописано, кто отвечает за бесхозяйные сети на каждом этапе, куда обращаться при аварии и кто должен устранять повреждения.

В результате депутаты договорились вынести проблему на отдельное обсуждение с участием ресурсоснабжающих организаций. Предполагается рассмотреть возможные способы урегулирования ситуации и определить, как закрепить ответственность за содержание и передачу электросетей.