Омск-информ
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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области глухарь устроил гонку и попал на фото

Лесная птица оказалась на расстоянии вытянутой руки от инспектора.
Глухарь

Сотрудники управления по охране животного мира поделились уникальными снимками, запечатлевшим дикую природу в Седельниковском районе. Местный инспектор смог снять на камеру летящего в непосредственной близости глухаря.

– Глухарь летел так близко, что, кажется, еще чуть-чуть – и можно было почувствовать дуновение ветра от его крыльев, – рассказали в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что подобные эффектные кадры становятся возможны благодаря масштабной ежедневной работе инспекторов по охране и сохранению природного биоразнообразия.

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·Общество·Олег Кипорук

В Омской области глухарь устроил гонку и попал на фото

Лесная птица оказалась на расстоянии вытянутой руки от инспектора.
Глухарь

Сотрудники управления по охране животного мира поделились уникальными снимками, запечатлевшим дикую природу в Седельниковском районе. Местный инспектор смог снять на камеру летящего в непосредственной близости глухаря.

– Глухарь летел так близко, что, кажется, еще чуть-чуть – и можно было почувствовать дуновение ветра от его крыльев, – рассказали в ведомстве.

В ведомстве подчеркнули, что подобные эффектные кадры становятся возможны благодаря масштабной ежедневной работе инспекторов по охране и сохранению природного биоразнообразия.

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Рубрика - Общество