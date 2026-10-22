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·Общество·Андрей Андреев

В Омске одобрили вырубку еще 450 деревьев

Большинство из них – аварийные, но есть и здоровые.
погода клены деревья лес

Вчера «зеленая комиссия» омской мэрии рассмотрела заявки Управления дорожного хозяйства и благоустройства на снос деревьев. Как сообщает «Город55», решено вырубить 449 берез, кленов, тополей, вязов, яблонь и боярышника.

Первая заявка касалась сноса 56 деревьев (18 кленов, 38 берез) и поросли в районе Нефтяного переулка. Компания «Изомер» планирует построить на этом месте установки изомеризации бутана. Взамен фирма заплатит в бюджет 528 100 рублей.

Еще 393 дерева УДХБ собирается вырубить на улицах 70 лет Октября, Лукашевича, Масленникова, Сулеймана Стальского и др. Речь идет в основном об аварийных или засохших деревьях. Также под снос пойдет 1936 кв. м поросли.

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·Общество·Андрей Андреев

В Омске одобрили вырубку еще 450 деревьев

Большинство из них – аварийные, но есть и здоровые.
погода клены деревья лес

Вчера «зеленая комиссия» омской мэрии рассмотрела заявки Управления дорожного хозяйства и благоустройства на снос деревьев. Как сообщает «Город55», решено вырубить 449 берез, кленов, тополей, вязов, яблонь и боярышника.

Первая заявка касалась сноса 56 деревьев (18 кленов, 38 берез) и поросли в районе Нефтяного переулка. Компания «Изомер» планирует построить на этом месте установки изомеризации бутана. Взамен фирма заплатит в бюджет 528 100 рублей.

Еще 393 дерева УДХБ собирается вырубить на улицах 70 лет Октября, Лукашевича, Масленникова, Сулеймана Стальского и др. Речь идет в основном об аварийных или засохших деревьях. Также под снос пойдет 1936 кв. м поросли.

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Рубрика - Общество