Инженеры Омского НПЗ победили в чемпионате цифровых разработок

В Москве прошел финал инженерного чемпионата CASE-IN в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя». В соревнованиях участвовали команды специалистов из 36 крупнейших промышленных компаний страны. Участники предлагали цифровые решения для оптимизации производственных процессов, а эксперты оценивали оригинальность и эффективность разработок.
Победу одержала команда «Инженерный легион» Омского НПЗ. Четверо сотрудников Центра инженерного моделирования предприятия разработали проект «Платформа динамического энергоменеджмента».
Решение автоматически подбирает оптимальные режимы работы оборудования. Это позволяет рациональнее расходовать энергоресурсы в процессе нефтепереработки и повышать эффективность производственных процессов.
– Успех Омского НПЗ на чемпионате – результат системной работы предприятия по развитию инженерного потенциала. Наши молодые специалисты демонстрируют высокий уровень компетенций и предлагают решения, востребованные реальным производством. Предприятие последовательно готовит новое поколение сотрудников, открывая им широкие возможности для профессионального роста и реализации смелых идей, – отметил генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов.
Чемпионат CASE-IN проводится при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.