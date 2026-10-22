Омск-информ
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·Общество·Андрей Андреев

Омичам стали отказывать в оплате ЖКХ наличными

Кое-где деньги еще берут, но в некоторых отделениях банка остался только безналичный вариант.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Жительница Омска столкнулась с невозможностью внести плату за коммунальные услуги наличными в офисе банка по адресу: Заозерная, 26. Оказалось, что с 1 июля в этом отделении Сбера расчеты за ЖКХ проводятся исключительно в безналичной форме.

Прием наличных за коммунальные услуги по-прежнему организован в части офисов по адресам:

  • Карла Маркса, 16, 24, 64;
  • Богдана Хмельницкого, 214;
  • Краснознаменная, 26, корпус 3;
  • Крупской, 10;
  • 12-го Декабря, 115;
  • 3-я Молодежная, 49;
  • 50 лет Профсоюзов, 111;
  • 70 лет Октября, 12, корпус 1;
  • Багратиона, 23, корпус 1;
  • Герцена, 232, корпус 1;
  • Гуртьева, 37/1;
  • Дианова, 26, корпус 1 и 7, корпус 1;
  • Кирова, 10, корпус 2;
  • Красный Путь, 111;
  • Маршала Жукова, 4, корпус 1;
  • Тарская, 22;
  • Химиков, 2 / Мира, 46;
  • 6-я Станционная, 39.

Во всех прочих филиалах коммунальные платежи наличными не принимают.

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·Общество·Андрей Андреев

Омичам стали отказывать в оплате ЖКХ наличными

Кое-где деньги еще берут, но в некоторых отделениях банка остался только безналичный вариант.
квитанции, коммунальные услуги, жкх

Жительница Омска столкнулась с невозможностью внести плату за коммунальные услуги наличными в офисе банка по адресу: Заозерная, 26. Оказалось, что с 1 июля в этом отделении Сбера расчеты за ЖКХ проводятся исключительно в безналичной форме.

Прием наличных за коммунальные услуги по-прежнему организован в части офисов по адресам:

  • Карла Маркса, 16, 24, 64;
  • Богдана Хмельницкого, 214;
  • Краснознаменная, 26, корпус 3;
  • Крупской, 10;
  • 12-го Декабря, 115;
  • 3-я Молодежная, 49;
  • 50 лет Профсоюзов, 111;
  • 70 лет Октября, 12, корпус 1;
  • Багратиона, 23, корпус 1;
  • Герцена, 232, корпус 1;
  • Гуртьева, 37/1;
  • Дианова, 26, корпус 1 и 7, корпус 1;
  • Кирова, 10, корпус 2;
  • Красный Путь, 111;
  • Маршала Жукова, 4, корпус 1;
  • Тарская, 22;
  • Химиков, 2 / Мира, 46;
  • 6-я Станционная, 39.

Во всех прочих филиалах коммунальные платежи наличными не принимают.

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Рубрика - Общество