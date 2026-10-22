Омичам стали отказывать в оплате ЖКХ наличными

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Жительница Омска столкнулась с невозможностью внести плату за коммунальные услуги наличными в офисе банка по адресу: Заозерная, 26. Оказалось, что с 1 июля в этом отделении Сбера расчеты за ЖКХ проводятся исключительно в безналичной форме.

Прием наличных за коммунальные услуги по-прежнему организован в части офисов по адресам:

Карла Маркса, 16, 24, 64;

Богдана Хмельницкого, 214;

Краснознаменная, 26, корпус 3;

Крупской, 10;

12-го Декабря, 115;

3-я Молодежная, 49;

50 лет Профсоюзов, 111;

70 лет Октября, 12, корпус 1;

Багратиона, 23, корпус 1;

Герцена, 232, корпус 1;

Гуртьева, 37/1;

Дианова, 26, корпус 1 и 7, корпус 1;

Кирова, 10, корпус 2;

Красный Путь, 111;

Маршала Жукова, 4, корпус 1;

Тарская, 22;

Химиков, 2 / Мира, 46;

6-я Станционная, 39.

Во всех прочих филиалах коммунальные платежи наличными не принимают.