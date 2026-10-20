Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

«Как детей купать?»: омичей возмутила мутная жижа из крана

Роспотребнадзор пообещал вынести ответственным лицам предостережение.
ржавая вода

Житель дома № 62/1 на улице 3-й Молодежной в Омске пожаловался на непригодную для использования горячую воду ржавого цвета. Своим возмущением омич поделился в социальных сетях.

– Посмотрите, какого цвета горячая вода из-под крана течет. А как детей купать? А как посуду мыть? Вы там за чем-нибудь будете следить? Только цены повышаются, а оказание услуг все хуже и хуже, уже сил нет, – написал омич.

На опубликованное обращение отреагировали специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве заявили, что в течение трех рабочих дней вынесут ответственным лицам официальное предостережение.

В надзорном ведомстве также напомнили омичам, что при ухудшении качества водоснабжения в первую очередь необходимо фиксировать нарушения и обращаться в свою управляющую компанию.

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·Общество·Мария Филимонова

«Как детей купать?»: омичей возмутила мутная жижа из крана

Роспотребнадзор пообещал вынести ответственным лицам предостережение.
ржавая вода

Житель дома № 62/1 на улице 3-й Молодежной в Омске пожаловался на непригодную для использования горячую воду ржавого цвета. Своим возмущением омич поделился в социальных сетях.

– Посмотрите, какого цвета горячая вода из-под крана течет. А как детей купать? А как посуду мыть? Вы там за чем-нибудь будете следить? Только цены повышаются, а оказание услуг все хуже и хуже, уже сил нет, – написал омич.

На опубликованное обращение отреагировали специалисты Управления Роспотребнадзора по Омской области. В ведомстве заявили, что в течение трех рабочих дней вынесут ответственным лицам официальное предостережение.

В надзорном ведомстве также напомнили омичам, что при ухудшении качества водоснабжения в первую очередь необходимо фиксировать нарушения и обращаться в свою управляющую компанию.

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Рубрика - Общество