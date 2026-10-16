В Омске не все школы получили паспорта готовности к отопительному сезону

Почти два десятка учреждений еще продолжают согласовывать документы.

omskinform.ru

В мэрии Омска заявили, что не все образовательные учреждения смогли завершить подготовку к отопительному сезону. Как сообщается в документе, предоставленном Омскому горсовету и оказавшемся в распоряжении «Омск-информа», только 95 % учреждений готовы к отопительному сезону.

– Из 338 функционирующих образовательных учреждений 321 образовательное учреждение (95 %) готово к отопительному периоду, – говорится в документе.

Отметим, что при этом по 18 образовательным учреждениям еще продолжалось согласование актов готовности к отопительному сезону с ресурсоснабжающими организациями.

Напомним, ранее стало известно, что в Омске вскрылись проблемы с готовностью школ и детсадов к учебному году.