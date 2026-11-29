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В Омской области коммуналка может подорожать почти на 40 %. Предельные индексы изменения платы за ЖКХ в регионах подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Для Омской области с 1 июля 2027 года заложен рост в среднем на 18,9 %. Это один из самых значительных показателей по стране. Выше цифры только в Северной Осетии – 20,5 %, Дагестане – 19,7 % и Новосибирской области – 19 %.

При этом предельное отклонение для Омской области установлено на уровне 18,9 %. То есть максимальный рост стоимости коммуналки в регионе может составить 37,8 %. Для сравнения, в Новосибирской области предельное отклонение – 4,8 %, а максимальный рост – 23,8 %.

Утвержденные параметры – это максимальный уровень роста тарифов. По сути, тарифы могут увеличить на 1 %, 5 %, 10 %, 18,9 % или 37,8 %. Точные размеры индексации станут известны после утверждения тарифов Региональной энергетической комиссией Омской области. Это произойдет в первом полугодии 2027 года.

Ранее сообщалось, что власти Омской области предложили установить максимальный индекс роста платы за коммунальные услуги на 2027 год на уровне 19,8 % и направили документ в Федеральную антимонопольную службу.