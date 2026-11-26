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Мэр Омска подписал постановление о плате за содержание жилья. Новые тарифы начнут действовать с 1 января 2027 года, документ опубликован 26 ноября.

Платить по-новому будут наниматели жилья по договорам социального найма и найма муниципального или государственного жилфонда. Размер платы зависит от того, насколько дом благоустроен. Дороже всего обойдется квартира со всеми удобствами – лифтом, мусоропроводом, дымоудалением и пожаротушением: 51,68 рубля за квадратный метр в месяц, а с газовой плитой – 53,25 рубля.

В домах, где есть только лифт и мусоропровод, плата составит 47,78 рубля без газовой плиты и 49,35 рубля с ней. Жилье только с лифтом обойдется в 43,85 и 45,43 рубля соответственно, только с мусоропроводом – в 37,30 и 38,88 рубля. Там, где нет ни лифта, ни мусоропровода, – 33,38 и 34,95 рубля.

Для полублагоустроенного жилья, где нет одного вида благоустройства (кроме газоснабжения), установлена плата 33,00 рубля без плиты и 34,58 рубля с плитой. Если видов благоустройства всего один-два (кроме газоснабжения), – 32,24 и 33,81 рубля. Самое доступное – неблагоустроенное жилье: 21,01 рубля за «квадрат».

Для собственников, которые не провели общее собрание и не выбрали способ управления домом, предельный индекс изменения платы – 110,5 %.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года мэрия Омска опубликовала проект постановления об изменении платы за содержание неприватизированного жилья, тогда новые расценки должны были заработать с 1 января.