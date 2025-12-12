С января в Омске повысится плата за содержание жилья

Сегодня, 12 декабря, мэрия Омска опубликовала проект постановления об изменении платы арендаторов за содержание неприватизированного жилья.
В благоустроенных домах, оборудованных лифтом, системой пожаротушения и мусоропроводом плата составит 46,76 рубля за квадратный метр. При наличии еще и газовой плиты – 48,19 рубля. Сейчас омичи платят по 43,76 и 45,1 рубля соответственно.
В домах без системы пожаротушения и дымоудаления и без газовой плиты плата составит 43,23 вместо 40,45 рубля. С плитой придется платить 44,65 вместо 41,83 рубля.
Для многоэтажек плата составит 39,68 (без плиты) и 41,1 рубля (с плитой), если есть мусоропровод, то 33,75 и 35,18 рубля. Омичи из многоэтажек со всеми видами благоустройства за содержание жилья будут платить 30,2 и 31,63 рубля.
Отдельные тарифы установлены для бывших общежитий: максимальная плата составит 87,46 и 88,88 рубля при наличии лифта и мусоропровода.
Новые расценки начнут действовать с 1 января.