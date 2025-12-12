С января в Омске повысится плата за содержание жилья

Новые тарифы чиновники пока не приняли, но законопроект уже есть.

omskinform.ru

Сегодня, 12 декабря, мэрия Омска опубликовала проект постановления об изменении платы арендаторов за содержание неприватизированного жилья.

В благоустроенных домах, оборудованных лифтом, системой пожаротушения и мусоропроводом плата составит 46,76 рубля за квадратный метр. При наличии еще и газовой плиты – 48,19 рубля. Сейчас омичи платят по 43,76 и 45,1 рубля соответственно.

В домах без системы пожаротушения и дымоудаления и без газовой плиты плата составит 43,23 вместо 40,45 рубля. С плитой придется платить 44,65 вместо 41,83 рубля.

Для многоэтажек плата составит 39,68 (без плиты) и 41,1 рубля (с плитой), если есть мусоропровод, то 33,75 и 35,18 рубля. Омичи из многоэтажек со всеми видами благоустройства за содержание жилья будут платить 30,2 и 31,63 рубля.

Отдельные тарифы установлены для бывших общежитий: максимальная плата составит 87,46 и 88,88 рубля при наличии лифта и мусоропровода.

Новые расценки начнут действовать с 1 января.