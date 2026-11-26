Фото: Григорий Овесов

Сборная Омского нефтеперерабатывающего завода «Газпром нефти» выиграла турнир по боксу с участием команд промышленных предприятий Омской области. Поединки прошли в Центре спортивной подготовки имени двукратного олимпийского чемпиона Алексея Тищенко при поддержке «Газпром нефти» и Федерации бокса Омской области.

В состав команды вошли сотрудники предприятия, которые в свободное от работы время занимаются боксом под руководством Алексея Тищенко. На ринг вышли как опытные спортсмены, так и новички, для некоторых из которых эта встреча стала первым соревновательным опытом.

– Для Омского НПЗ этот матч стал отличной возможностью проверить в деле и новых спортсменов. На ринг вышли опытные бойцы и те, для кого этот поединок стал дебютом. Никто не сдался, все боксировали до конца. Мы будем масштабировать эту практику турниров с участием других предприятий, – отметил двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко.

Генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов подчеркнул, что предприятие поддерживает спортивные инициативы сотрудников и развитие корпоративного спорта.

Фото: Григорий Овесов

– Этот матч – хороший пример того, как увлечение людей перерастает в полноценное корпоративное событие с сильными соперниками и настоящей спортивной атмосферой. Будем поддерживать такие встречи: они укрепляют командный дух, помогают развиваться и достойно представлять завод на любом уровне. Горжусь нашими боксерами: и опытными, и теми, кто впервые вышел на ринг. Корпоративный спорт объединяет и делает нас сильнее, – сказал он.

Поддержка спортивных инициатив сотрудников – одно из направлений социальной политики предприятия, которое также участвует в развитии бокса в регионе. С 1968 года в Омской области проводятся соревнования имени первого директора завода Александра Малунцева. Со временем мемориальное первенство выросло до чемпионата Сибирского федерального округа. В нынешнем формате турнир проходит уже пятый год подряд.

Новый этап развития соревнований связан с совместной работой Федерации бокса Омской области, регионального правительства и ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Сильнейшие участники чемпионата СФО получают возможность выступить на главных соревнованиях страны, претендовать на звание мастера спорта России и заявить о себе на международном уровне. Одна из воспитанниц турнира имени Малунцева — Салтанат Меденова — прошла этот путь и стала чемпионкой мира.