Фото: пресс-служба ОНПЗ

Представитель специализированного предприятия «Газпром нефти» в Омске стала лауреатом регионального этапа Национальной премии «Человек труда». В номинации «Семейные трудовые династии» Татьяна Бывальцева представила историю своей семьи, общий стаж работы которой в компании превышает 80 лет.

Татьяна Бывальцева руководит направлением по документационному обеспечению предприятия. Трудовую традицию в семье заложил ее дед Василий Тарасов, посвятивший Омскому НПЗ 40 лет. Позже на завод пришли его сын и внук: оба стали командирами пунктов газоспасательного отряда. Отец Татьяны трудился на предприятии почти 20 лет, а ее брат продолжает работать здесь и сегодня.

На Омском НПЗ трудятся представители многих семейных династий. Вместе с профессиональными навыками из поколения в поколение передаются опыт, ответственность и интерес к нефтепереработке. Общий стаж отдельных заводских династий насчитывает сотни лет.

Национальная премия «Человек труда» учреждена для повышения престижа рабочих и инженерных профессий, а также признания заслуг специалистов различных отраслей. Номинация «Семейные трудовые династии» отмечает семьи, в которых несколько поколений сохраняют верность профессии и передают опыт молодым специалистам. Церемония награждения регионального этапа прошла в Законодательном собрании Омской области.

— Я с детства видела, с какой отдачей каждый представитель нашей трудовой династии относится к своему делу. Несмотря на разную специализацию, подход к работе в нашей семье всегда был общим. Документационное обеспечение – это порядок, на котором держатся все процессы предприятия, и мне по-настоящему интересно выстраивать его так, чтобы коллеги могли быстрее и точнее решать свои задачи. Награда регионального этапа премии – признание всей моей семьи и ее вклада в развитие отрасли на протяжении нескольких десятилетий, и я рада, что заложенные традиции продолжаются в каждом поколении, – рассказала Татьяна Бывальцева.

Генеральный директор Омского НПЗ Кирилл Морозов подчеркнул, что трудовые династии занимают важное место в истории предприятия. По его словам, вместе с профессиональными знаниями представители разных поколений одной семьи передают ценности, которые укрепляют коллектив и помогают развивать производство.

– Трудовые династии – важная часть истории Омского НПЗ. За каждой из них – многолетний опыт, ответственное отношение к делу и вклад в развитие предприятия. Когда на заводе работают представители разных поколений одной семьи, вместе с профессиональными знаниями передаются и ценности, которые укрепляют коллектив и помогают совершенствовать производство. На Омском НПЗ ценят вклад каждой семьи в развитие предприятия, – отметил Кирилл Морозов.

Национальная премия «Человек труда» направлена на популяризацию достижений специалистов и поддержку работников реального сектора экономики.