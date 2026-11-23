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В Омске утром 23 ноября из-за сильного гололеда резко выросло число травм среди горожан. Как сообщает Om1.ru со ссылкой на региональный минздрав, в период с 06:00 до 09:30 в скорую помощь поступило 233 вызова, из которых 116 касались именно травмирования.

Ранее глава ведомства Дмитрий Маркелов предупредил омичей об опасной обстановке на городских улицах. Министр попросил тех, у кого есть возможность, отложить дела и остаться дома.

Для передвижения по скользким улицам он посоветовал надевать обувь с нескользящей подошвой, а пенсионерам – пользоваться специальными противоскользящими накладками.

На фоне непогоды дорожные службы города перешли на усиленный режим работы. Как сообщил мэр Сергей Шелест, еще ночью главные магистрали чистили и обрабатывали 30 единиц спецтехники, а на расчистку остановок, пешеходных переходов и тротуаров от наледи вышли около 120 рабочих.