Фото: Наталья Перепелкина

В Омске новый корпус Клинического медико-хирургического центра на улице Булатова успешно прошел проверку готовности ключевых инженерных сетей. Специалисты протестировали работу вентиляции, отопления, электроснабжения и системы подачи медицинских газов, сообщили в региональном минстрое.

По словам директора БУ «Омскоблстройзаказчик» Андрея Бобровникова, к коммуникациям объекта предъявляются жесткие требования по санитарным нормам и надежности из-за размещения внутри операционных блоков и палат реанимации.

– Учитывая специфику объекта – наличие операционных и палат реанимации, к инженерным системам предъявляются повышенные требования как по санитарным нормам, так и по надежности. Большая команда из строителей, представителей ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов работала очень слаженно, – отметил Андрей Бобровников.

Сейчас внутри семиэтажного здания площадью 6,7 тыс. кв. метров идет финишная уборка и монтаж высокотехнологичного оборудования. В новом корпусе также разместятся палаты пробуждения, лабораторный комплекс и стерилизационное отделение.

Медицинскую помощь здесь смогут получать жители всех районов области, при этом особое внимание при лечении и реабилитации уделят участникам специальной военной операции.

Напомним, корпус КМХЦ станет частью крупного медико-социального кластера региона, в который уже входят Госпиталь для ветеранов войн и филиал Центра протезирования ЦИТО. Проект реализовали по инициативе губернатора Виталия Хоценко.

Ранее возле здания уже обустроили парковку, установили кислородную станцию и завершили благоустройство территории.