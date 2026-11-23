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Прокуратура Омской области проанализировала статистику преступности с января по октябрь 2026 года и определила ключевые характеристики тех, кто нарушает закон. За десять месяцев силовики установили 5 459 человек, совершивших преступления в регионе, причем абсолютное большинство из них – местные жители (96,3 %, или 5 258 человек).

Почти 60 % всех фигурантов – 3 187 человек – находятся в возрасте от 30 до 49 лет. Еще 922 нарушителя (16,9 %) старше 50 лет, а 733 человека (13,4 %) относятся к возрастной группе от 18 до 24 лет. Мужчины попадают в уголовные сводки более чем в 3,5 раза чаще женщин: на их долю пришлось 4 268 человек (78,2 %) против 1 191 женщины.

Подавляющее число нарушителей закона не имеют постоянного источника дохода – таких насчитали 3 230 человек (59,2 %). Рабочими и служащими оказались 1 293 фигуранта (23,7 %), пенсионерами – 284 (5,2 %), студентами и учащимися – 234 (4,3 %), самозанятыми – 216 (4 %), а инвалидами первой и второй групп – 128 человек (2,3 %).

По уровню образования лидируют обладатели дипломов колледжей и техникумов – среднее профессиональное образование имеют 2 199 человек (более 40 %). Неполное среднее образование зафиксировано у 1 315 нарушителей (24 %), полное среднее – у 1 090 (20 %), высшее – у 509 (9,3 %), а еще 346 человек (6,3 %) не имеют образования вовсе.

Кроме того, 1 500 граждан (27,5 %) пошли на преступление в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.