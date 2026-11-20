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Прокуратура Саргатского района Омской области по жалобе местной жительницы провела проверку того, как соблюдались ее трудовые права. О результатах надзорных мероприятий сообщили в прокуратуре, поводом для них стало обращение женщины, работавшей преподавателем в БПОУ «Саргатский индустриально-педагогический колледж».

В июне текущего года администрация учреждения уведомила сотрудницу о предстоящем расторжении договора из-за сокращения штата. Однако фактически трудовые отношения были прекращены по иным основаниям, что лишило педагога причитавшихся ей выплат. Нарушения обнаружили в ходе проверки, после чего в адрес директора колледжа направили представление. По итогам его рассмотрения виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

После вмешательства прокуратуры приказ о прекращении трудового договора отменили, а в трудовую книжку женщины внесли необходимые изменения. Кроме того, ей перечислили выходное пособие, размер которого превысил 64 тыс. рублей.