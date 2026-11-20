omskinform.ru

В редакцию «Омск-информа» обратилась жительница города Ольга, возмущенная состоянием автобусов, курсирующих по маршруту № 470Н. По словам омички, грязные салоны на этом направлении попадаются ей регулярно.

На кадрах, сделанных читательницей вчера и сегодня в разных машинах одного и того же маршрута, видно, что пластиковые спинки пассажирских сидений покрыты слоем грязи, темными разводами и пятнами.

– Я уже давно стала обращать внимание на грязные сиденья и поручни в автобусах, за них даже держаться неприятно. Вчера сфотографировала один салон, сегодня поехала снова – и опять то же самое. И ладно бы один раз так попалось, но два дня подряд на одном маршруте ехать в такой грязи уже просто противно, – поделилась с «Омск-информом» пассажирка.

omskinform.ru

Напомним, маршрут № 470Н с февраля текущего года обслуживает компания ООО «Альянс», ставшая единственным участником торгов после того, как от направления отказался прежний перевозчик Анатолий Войтенко. Помимо 470-го маршрута, этот же перевозчик работает на городских направлениях № 59, 66, 7 и 343Н.

Вчера, 19 ноября, тему «чумазых» автобусов частных перевозчиков подняли в Омском городском Совете. Депутат Дмитрий Сахань указал на неудовлетворительное состояние машин, выходящих на линию, и предложил прописать в муниципальных контрактах штрафы за грязь в салонах и на кузове.

В департаменте транспорта пообещали проработать этот вопрос при заключении контрактов на второе полугодие, а также заверили, что договорились с перевозчиками помыть весь подвижной состав сразу после окончания переходного периода.