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В Омске подняли вопрос о неудовлетворительном состоянии общественного транспорта, который выходит на городские маршруты. Депутат Дмитрий Сахань обратил внимание на санитарный вид автобусов частных перевозчиков. По его словам, в муниципальных контрактах для частников не прописаны штрафные санкции за грязь в салонах и на кузове.

– На прошлом комитете мы рассматривали внешний вид и состояние транспорта, который выходит у нас на линию. Безобразное состояние санитарное. Автобусы частных перевозчиков грязные, чумазые, салоны не убраны. Мы этот вопрос оставили в комитете, и выяснилось, что в муниципальных контрактах не прописаны штрафные санкции для частных перевозчиков, – отметил Сахань.

Парламентарий предложил закрепить максимальные штрафы при выпуске нового транспорта на линию и привел в пример Новосибирск, где в ноябре во время распутицы усилили контроль, проводят совместные рейды с транспортной инспекцией и Роспотребнадзором и ежедневно штрафуют нарушителей.

Исполняющий обязанности директора департамента транспорта Сергей Фальковский сообщил, что профильное ведомство проработает вопрос о включении штрафных санкций в муниципальные контракты по регулируемому тарифу на второе полугодие, поскольку соглашения на первое полугодие уже заключены. Он также рассказал о совещании с частными перевозчиками по мойке техники, отметив наличие обстоятельств непреодолимой силы, но подтвердив договоренность помыть весь подвижной состав в кратчайшие сроки после окончания распутицы.

– Есть некоторые нюансы, которые они не могут преодолеть – непреодолимые силы. Но все же есть договоренность, что в кратчайшие сроки, после окончания распутицы, то есть когда снег и грязь закончатся, в кратчайшие сроки весь подвижной состав будет мыться, – сообщил Фальковский.

К обсуждению внешнего вида транспорта присоединился депутат Сергей Фролов, указав на неудовлетворительное состояние 24 трамваев. Он отметил, что за пять лет эксплуатации защитная пленка на них выгорела, из-за чего вагоны потеряли прежний вид. Депутат предложил планово приводить электротранспорт в порядок, например, обновлять по несколько единиц за полугодие, и внести это предложение в протокол.