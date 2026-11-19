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В муниципальных автобусах и троллейбусах Омска предложили установить стационарные кнопки экстренного вызова полиции. С такой инициативой во время обсуждения работы контролеров выступил председатель комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского городского Совета Юрий Арчибасов.

Сейчас при выявлении безбилетников или возникновении инцидентов контроллеры вынуждены обращаться за помощью правоохранительных органов через свои персональные рабочие терминалы. Однако парламентарий уверен, что наличие стационарного тревожного сигнала непосредственно в салоне подвижного состава не будет лишним, особенно в нештатных ситуациях, когда контролера рядом нет.

По словам парламентария, установка таких устройств обусловлена в первую очередь заботой о безопасности как самих водителей, так и пассажиров. Депутат обратил внимание на то, что в салонах общественного транспорта периодически вспыхивают конфликты между пассажирами. В подобных случаях оперативный вызов наряда полиции или Росгвардии позволяет своевременно пресечь правонарушения и защитить людей от агрессии.

– Это нужно для безопасности водителя и безопасности пассажиров в том числе. Неоднократно и периодически возникают случаи конфликта между пассажирами. И такое тоже может быть. И необходим вызов полиции для того, чтобы обезопасить пассажиров и водителей от совершения правонарушений, – объяснил Арчибасов.

Председатель профильного комитета добавил, что, согласно имеющимся у него данным двухлетней давности, оснащение транспорта «тревожными кнопками» не требует колоссальных финансовых затрат. Он предложил коллегам детально проработать этот вопрос и направить соответствующий запрос в управление Росгвардии, чтобы в дальнейшем использовать полученную информацию для комплексного повышения безопасности на всей пассажирской сети Омска.