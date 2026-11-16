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Омский школьник, катавшийся снаружи троллейбуса № 2, не удержался и упал прямо на проезжую часть. Об этом сообщил очевидец происшествия в социальных сетях.

Момент падения попал в объектив автомобилиста, следовавшего за общественным транспортом. По словам автора публикации, до того как сорваться, юный зацепер проехался снаружи троллейбуса от остановки «25-я Линия» до завода имени Попова.

– При этом кондуктор видела мальчика через окно и просто наблюдала за происходящим, – сообщает очевидец.

После падения подросток поднялся самостоятельно, покинул дорогу и перебрался на тротуар.