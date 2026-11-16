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В этом году уже 48 студенческих семей в Омской области получили выплату при рождении ребенка. Как сообщили в облправительстве, всего с начала существования этой поддержки, ее получили 114 родителей.

Напомним, омичи, которые совмещают учебу и воспитание детей, могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Выплата действует с января 2025 года.

Оформить выплату можно через МФЦ. Для студенческих семей, так же как для всех остальных, предусмотрено и ежемесячное пособие на ребенка.