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Подготовка к праздничному корпоративу может стоить жителям Омска больше 20 тысяч рублей. Такие расчеты привела Ольга Борисова, доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ. Своими оценками она поделилась с Life.ru.

По словам эксперта, женщинам праздничный образ обойдется минимум в 23,5 тысячи рублей, мужчинам – от 22 тысяч. Львиная доля женских трат приходится на наряд: платье стоит порядка 12 тысяч, туфли – от 8 тысяч. Еще около 2 тысяч уйдет на украшения и бижутерию, а маникюр обойдется в сумму от 1,5 до 3 тысяч рублей. Мужчинам костюм с рубашкой встанет примерно в 15 тысяч, обувь – еще от 7 тысяч.

– Если корпоратив состоится сразу после рабочего дня, лучше заранее выбрать дизайн, который будет уместен и в офисе, и на вечеринке, – советует Ольга Борисова.

Для женского образа Ольга Борисова рекомендует платья миди или брючные костюмы, а блеска советует не перебарщивать – достаточно одной сверкающей детали. Дополнить наряд помогут крупная брошь либо кулон. Что касается маникюра, эксперт называет удачными короткие или средние ногти овальной либо мягко-квадратной формы в молочных, приглушенно-розовых и персиковых тонах, а среди вариантов дизайна – тонкий френч, матовое покрытие или акцент на одном ногте. Сэкономить, по ее подсчетам, позволит гардероб, который уже есть: если туфли и украшения найдутся дома, женский образ подешевеет как минимум на 10 тысяч рублей. Ранее стилист Владислав Лисовец тоже призывал не злоупотреблять блестками и напоминал, что наряд для корпоратива может быть наряднее офисного, но чувство меры важно.