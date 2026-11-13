В центре Омска появилась необычная новогодняя елка

Фото: t.me/omsk_putevoditel

В Камергерском переулке начали подготовку к праздникам – там уже поставили елку, которую пока не успели нарядить. Об этом сообщили в телеграм-канале «Омск_Путеводитель».

Впрочем, привычную ель здесь заменяет металлический каркас конусообразной формы, который украсили хвойными ветками. Внешне конструкция практически не отличается от настоящего дерева.

Отметим, что новогодние ели уже установили возле торговых центров «Континент» и «Фестиваль», бывшего кинотеатра «Космос», на Зеленом острове, а также рядом с «Каскадом».

Напомним, что ранее объявили дату открытия главной городской елки.