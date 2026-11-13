Хоценко поручил обновить спортивные объекты в Нововаршавском районе

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Нововаршавский район Омской области готовится принимать областной летний праздник «Королева спорта» в 2027 году. В рамках подготовки к соревнованиям планируется модернизировать несколько спортивных объектов.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко во время рабочей поездки оценил спортивную инфраструктуру муниципалитета. По его поручению обновят манеж, футбольный стадион и беговые дорожки.

В частности, на стадионе «Колос» отремонтируют асфальтовое покрытие территории и полностью заменят трибуны.

В районе также работает спортивная школа, где дети занимаются футболом, волейболом, баскетболом, легкой и тяжелой атлетикой, гиревым спортом и другими дисциплинами.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

К областным соревнованиям в Нововаршавке строят и обновляют спортивные площадки. Так, на месте хоккейного корта создают многофункциональную зону для активного отдыха. Проект реализуют при поддержке партии «Единая Россия». Здесь оборудовали две полноразмерные волейбольные площадки с новым покрытием, установили ограждение и нанесли разметку.

Новая площадка станет местом проведения соревнований по волейболу, а также будет использоваться жителями для тренировок и игр в течение всего года.

По мнению Виталия Хоценко, развитие такой инфраструктуры помогает сделать спорт доступнее и привлечь к активному образу жизни жителей разных возрастов.