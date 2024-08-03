Омск-Информ
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·Происшествия

Ссора закончилась дракой. Силовое преимущество оказалось на стороне неоднократно судимого сельчанина. 

Травмами закончилось общение 39-летней жительницы и ее 67-летнего неоднократно судимого знакомого в селе Ермак Нововаршавского района Омской области. О многочисленных травмах руки сельчанки полицейские узнали от врачей больницы, куда поступила пострадавшая.

Установлено, что телесные повреждения она получила в ходе ссоры на почве неприязненных отношений. Завязалась драка, и знакомый ударил сельчанку кулаком в правое плечо. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту причинения среднего вреда здоровью. Следственные действия продолжаются.

·Происшествия

Ссора закончилась дракой. Силовое преимущество оказалось на стороне неоднократно судимого сельчанина. 

Травмами закончилось общение 39-летней жительницы и ее 67-летнего неоднократно судимого знакомого в селе Ермак Нововаршавского района Омской области. О многочисленных травмах руки сельчанки полицейские узнали от врачей больницы, куда поступила пострадавшая.

Установлено, что телесные повреждения она получила в ходе ссоры на почве неприязненных отношений. Завязалась драка, и знакомый ударил сельчанку кулаком в правое плечо. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ по факту причинения среднего вреда здоровью. Следственные действия продолжаются.