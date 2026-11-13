В Омске собрались застроить пустырь возле аэропорта и разместить там целый квартал

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В Омске планируют построить новый жилой квартал на Левом берегу, неподалеку от аэропорта Омск-Центральный. Здесь хотят возвести дома средней этажности, а также разместить социальные и другие необходимые объекты. Проект планировки территории мэрия вынесла на общественное обсуждение.

Новый квартал разместится на участке, через который должны пройти продолжение Транссибирской и одна из крайних улиц Авиагородка. Сейчас здесь находятся гаражи и руины склада горюче-смазочных материалов.

Помимо жилых домов, проект предусматривает строительство детского сада на 250 мест и школы, рассчитанной на 550 учеников. Также в квартале планируют разместить магазины, столовую, отделение банка, административные помещения и другие объекты инфраструктуры.

Строительство первых домов намерены начать в 2028 году и завершить не позднее 2030-го. При этом полностью освоить территорию планируют до конца 2042 года.