Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Общество·Мария Филимонова

Мост в Рязани возведут с помощью металлоконструкций из Омска

В регионе монтируют массивные балки весом до 32 тонн, созданные на предприятии АО «Мостострой-11».
металлоконструкции

В Рязанской области стартовал монтаж пролетного строения для моста через Оку. Общая протяженность объекта составит 5,8 км, длина самого сооружения – более 1 км.

Металлические конструкции общим весом 3 700 тонн и протяженностью русловой части 307 метров изготовили в Омске на дочернем предприятии АО «Мостострой-11».

Конструкция состоит из двух пролетных строений коробчатого сечения с С-образными главными балками, соединенными ортотропными плитами для жесткости при высоких нагрузках. Самые крупные блоки достигают 12,6 м в длину и весят до 32 тонн.

Читайте также

·Общество·Мария Филимонова

Мост в Рязани возведут с помощью металлоконструкций из Омска

В регионе монтируют массивные балки весом до 32 тонн, созданные на предприятии АО «Мостострой-11».
металлоконструкции

В Рязанской области стартовал монтаж пролетного строения для моста через Оку. Общая протяженность объекта составит 5,8 км, длина самого сооружения – более 1 км.

Металлические конструкции общим весом 3 700 тонн и протяженностью русловой части 307 метров изготовили в Омске на дочернем предприятии АО «Мостострой-11».

Конструкция состоит из двух пролетных строений коробчатого сечения с С-образными главными балками, соединенными ортотропными плитами для жесткости при высоких нагрузках. Самые крупные блоки достигают 12,6 м в длину и весят до 32 тонн.

Больше по тегу - #строительство
Рубрика - Общество