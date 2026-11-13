«Новые люди» выясняют причины резкого роста коммунальных платежей в Омской области

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Жители Омской области жалуются на резкое увеличение коммунальных платежей. В отдельных случаях суммы в квитанциях выросли в 4–5 раз. Депутаты партии «Новые люди» обратились в региональное Минэнерго, чтобы получить объяснение причин повышения и проверить обоснованность начислений.

С 1 октября 2026 года средний индекс изменения платы за коммунальные услуги в регионе составляет 13%. Однако жители сообщают о значительно большем росте расходов. Так, один из обратившихся в партию омичей рассказал, что стоимость кубометра газа увеличилась с 80 до 400 рублей – сразу в пять раз. Причины такого повышения пока неизвестны.

В связи с поступившими жалобами региональное отделение партии «Новые люди» направило официальное обращение министру энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. В частности, партия запросила экономическое обоснование повышения тарифов и обратила внимание на необходимость проверки спорных начислений и соблюдения ограничений на рост платы за коммунальные услуги.