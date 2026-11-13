Хоценко передал дорожным службам Омской области новую спецтехнику

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко 13 ноября передал дорожным предприятиям и муниципалитетам региона новую партию спецтехники. Машины будут использовать для содержания и уборки дорог.

Дорожные службы получили 22 трактора МТЗ-82.1 с плужно-щеточным оборудованием и одну автовышку.

Как отметил глава региона, программа обновления дорожной техники изначально предусматривала закупку не только машин для строительства и ремонта дорог, но и спецтехники для их содержания. Она охватила Омск, дорожные ремонтно-строительные управления и муниципалитеты.

За три года за счет бюджетных и внебюджетных источников в регионе приобрели 315 единиц дорожной техники.

Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Омской области

Программа будет продолжена. В ближайшее время при поддержке областного бюджета еще десять муниципальных образований самостоятельно закупят 11 машин. Всего в этом году на обновление парка муниципальной дорожной техники предусмотрено более 150 млн рублей. еще свыше 500 млн рублей направили на оснащение спецтехникой дорожных служб Омска и областных предприятий.

Виталий Хоценко также обратил внимание на необходимость бережного отношения к новым машинам и их своевременного обслуживания. По словам губернатора, от этого зависят срок службы техники и эффективность ее работы на дорогах региона.