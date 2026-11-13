Омск-информ
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·Общество·Мария Филимонова

На новогодние подарки для омских детей потратят почти 40 миллионов

Планируется закупить 60 тысяч сладких наборов.
Новогодние подарки

Министерство молодежи Омской области объявило аукцион на закупку 60 тысяч новогодних подарков для детей. Начальная стоимость контракта составляет 39 миллионов рублей.

Сладкие наборы упакуют в брендированные коробки с видами омских достопримечательностей и дополнят открытками от губернатора. Подарки вручат участникам губернаторской елки, сиротам, а также детям сотрудников бюджетных организаций и силовых структур.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 ноября, а подрядчика определят 24 ноября. В прошлом году аналогичные контракты на 30 миллионов рублей исполняла омская компания ООО «Мирфирм».

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·Общество·Мария Филимонова

На новогодние подарки для омских детей потратят почти 40 миллионов

Планируется закупить 60 тысяч сладких наборов.
Новогодние подарки

Министерство молодежи Омской области объявило аукцион на закупку 60 тысяч новогодних подарков для детей. Начальная стоимость контракта составляет 39 миллионов рублей.

Сладкие наборы упакуют в брендированные коробки с видами омских достопримечательностей и дополнят открытками от губернатора. Подарки вручат участникам губернаторской елки, сиротам, а также детям сотрудников бюджетных организаций и силовых структур.

Заявки на участие в торгах принимают до 20 ноября, а подрядчика определят 24 ноября. В прошлом году аналогичные контракты на 30 миллионов рублей исполняла омская компания ООО «Мирфирм».

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Рубрика - Общество