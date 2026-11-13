Новогодняя столица России: выдержит ли Омск главный зимний праздник страны

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В прошлую пятницу, 6 ноября, Омск официально объявили «Новогодней столицей России» на зимний сезон 2027–2028 годов. Город выиграл конкурс Минкультуры РФ, опередив другие регионы по туристскому потенциалу и готовности инфраструктуры. О решении комиссии сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Для Омской области это звание продолжит цепочку крупных федеральных статусов. В 2025 году город был «Молодежной столицей России», в 2026-м носит статус «Культурной столицы», а зимой 2027–2028 годов – аккурат перед 400-летним юбилеем – примет главное зимнее празднование страны.

«Омск-информ» выяснил, что даст статус Новогодней столицы России, готов ли город к притоку туристов и как к празднику будет готовиться местный бизнес.

Слом стереотипов

Очередной почетный статус приносит региону не только праздничную афишу, но и вполне конкретную пользу. По словам политолога Павла Склянчука, постоянное присутствие Омска в позитивных федеральных новостях помогает победить привычное уныние и избавиться от стереотипа «у нас все плохо, власти нас забыли».

Для молодежи частые интересные события, крутой досуг и обновленная городская среда, в свою очередь, становятся понятным поводом остаться в родном городе. К тому же статус от Минкультуры РФ конвертируется в прямую финансовую выгоду: Омск получит целевые субсидии на украшение улиц и ремонт учреждений культуры.

макс-канал губернатора Омской области Виталия Хоценко

В министерстве культуры региона «Омск-информу» сообщили, что решение приняли совсем недавно, поэтому подробный план мероприятий и праздничную программу раскроют позже.

Опыт предыдущих столиц

До старта масштабных зимних гуляний в Омске еще 13 месяцев: главные события развернутся с декабря 2027 по январь 2028 года. Такой запас времени необходим, ведь подготовка предстоит серьезная.

Ближайшей зимой эстафету держит Вологда с концепцией «Вологодское зазимье». Праздничная программа там стартует в середине декабря и охватит ключевые площадки города. Гостей ждут фестиваль валенок, шоу пиротехнических театров, богатырские турниры, уличные театры и гастрономический праздник северной кухни.

Фото: Omskinform.ru

Кульминацией станет новогодняя ночь на Кремлевской площади, а завершатся гуляния 9 января – именно тогда Омск примет символическую хрустальную снежинку и вступит в права главной зимней площадки страны.

Традиция выбирать новогоднюю столицу существует в России с 2013 года. Этот статус уже примеряли Казань, Владимир, Тула, Нижний Новгород, Новосибирск, Суздаль, Киров и другие города.

Опыт предшественников показывает, что проекту недостаточно просто поставить елку на центральной площади. Городу нужно задействовать сразу несколько площадок, продумать теплые зоны для гостей, связать события в единый маршрут и справиться с повышенной нагрузкой на бизнес.

Чем больше туристов, тем лучше

Главный вопрос перед большим праздником – готов ли Омск с комфортом принять и обогреть тысячи гостей. Сибирская зима требует от города достаточного количества теплых мест, где туристы могут поесть, отдохнуть и остановиться на ночь.

Фото: vk.com/nana.omsk

Основатель ресторанной группы «Заря» (остерия «Пиццот», рестораны NANA и Yōsai) Антон Назаренко уверен в ресурсах омского общепита.

– Рестораны справятся, наши точно, про остальные сказать ничего не могу – чем больше туристов, тем лучше. Отлично, что наш город продолжает ярко отличаться в формате страны и продолжает готовиться к 400-летнему юбилею в 2028 году, – поделился бизнесмен в разговоре с «Омск-информом».

Найдем чем согреть

Основной поток гуляющих омичей и гостей города в морозные дни примут кофейни и заведения to-go в центре города. Как рассказала основательница сети кофеен «Гусси Кофе» Наталия Сушко, перед общепитом зимой стоят две ключевые задачи: максимально быстро приготовить горячий напиток для гуляющих на улице и дать людям спокойно отогреться в помещении.

По ее словам, предпринимателям стоит заранее разводить потоки – например, организовывать отдельные зоны to-go для быстрых заказов с собой, открывать дополнительные точки приготовления и выставлять фудтраки с кофемашинами, чтобы ускорить выдачу в пиковые дни.

– Думаю, справимся! Кофе, чай, глинтвейн – согреть найдем чем! Готовиться нужно ко всем каникулам: правильно рассчитать смены, запасы, поставки, проверить оборудование. Хочется, чтобы и в самый загруженный день у команды были силы улыбнуться гостю и помочь с выбором. Именно из таких вещей и складывается гостеприимство, – рассказала «Омск-информу» предпринимательница.

Фото: Magnific.com

При этом Сушко подчеркивает, что усилия бизнеса дадут результат только при системном подходе городских властей к улично-дорожной сети.

– Городу тоже важно продумать весь путь человека: расчищенные дорожки, понятные указатели, доступные туалеты и места, куда можно зайти просто погреться. Вместимость кофеен все-таки конечна. Большой поток туристов – возможность влюбить людей в Омск. И горячий кофе с теплой встречей работают здесь не хуже красивой иллюминации, – считает Наталия Сушко.

Есть что посмотреть

Серьезная нагрузка ляжет на сервисы размещения. Сегодня в Омске насчитывается около 1500 номеров в крупных отелях («Амакс», «Турист», «Ибис», «Маяк», «Космос», «50/60», «Флагман» и др.) и еще порядка 200 номеров в малых гостиницах. Приток гостей потребует от отельеров быстрой адаптации, тем более что с 2027 года туристический налог в городе вырастет до 3 %.

По словам основателя и руководителя экопарка «Малина» Павла Оркиша, местный рынок гостеприимства в последние годы сделал существенный рывок и готов предложить туристам качественный сервис.

– В Омской области сделано уже достаточно много: открылись новые объекты пребывания и в городе, и в регионе. Конечно, мы не можем пока сравниваться по объемам с Екатеринбургом или Новосибирском, но качественный скачок определенно есть, – сказал Павел Оркиш в разговоре с «Омск-информом». – Появились новые концептуальные локации – не просто проживание, а проекты со смыслом. В городе заработал первый пятизвездочный отель, открылся «Космос». В Омске точно есть, что посмотреть.

Фото: Magnific.com

Как отмечает предприниматель, масштабный праздник станет для местной индустрии гостеприимства и городских властей важной проверкой на прочность, которая выведет сервис на новый уровень.

– Думаю, из этого наплыва туристов и бизнес, и областная администрация извлекут полезные уроки. Будем стараться изо всех сил, чтобы не ударить в грязь лицом. А даже если возникнут какие-то шероховатости – они в любом случае сделают нас только лучше, – добавил предприниматель.

По мнению бизнесмена, победа в конкурсе Минкультуры РФ – это общий результат, который даст мощный импульс всей инфраструктуре Омской области.

– Регион становится лучше, и в нем приятнее находиться. Здорово, что мы добились этого статуса. Развивается не кто-то отдельно, а весь регион – и город, и область, и бизнес, – заключил Оркиш.

Оставшиеся 13 месяцев до старта гуляний станут проверкой для всего региона. Статус «Новогодней столицы» дает Омску шанс «встряхнуть» городскую среду, заставить сервис работать на пределе и доказать, что зимой в Сибири может быть реально круто и комфортно.

В конечном счете этот масштабный зимний тест-драйв работает на главную цель. Если город и бизнес удержат планку под наплывом тысяч туристов, Омск войдет в год своего 400-летия уже не в роли «вечно догоняющего» региона, а в статусе уверенного и привлекательного для жителей и гостей города-миллионника.