Омск-информ
Омск-информ
ЛентаЖурнал
БПЛА
Поиск
·Культура/Афиша·Мария Филимонова

Омск стал новогодней столицей России

Город одержал победу в федеральном конкурсе Минкультуры РФ.
Омск

Омск официально объявлен новогодней столицей России на зимний сезон 2027–2028 годов. Город одержал победу по итогам конкурсного отбора среди заявок от регионов страны, проводимого Минкультуры РФ.

О решении конкурсной комиссии сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона поблагодарил за поддержку Администрацию Президента РФ, Минкультуры России и лично министра Ольгу Любимову.

Статус новогодней столицы позволит Омску стать ключевым центром зимних праздничных мероприятий страны, привлечь дополнительный поток туристов и реализовать масштабную культпрограмму.

Читайте также

·Культура/Афиша·Мария Филимонова

Омск стал новогодней столицей России

Город одержал победу в федеральном конкурсе Минкультуры РФ.
Омск

Омск официально объявлен новогодней столицей России на зимний сезон 2027–2028 годов. Город одержал победу по итогам конкурсного отбора среди заявок от регионов страны, проводимого Минкультуры РФ.

О решении конкурсной комиссии сообщил губернатор Виталий Хоценко. Глава региона поблагодарил за поддержку Администрацию Президента РФ, Минкультуры России и лично министра Ольгу Любимову.

Статус новогодней столицы позволит Омску стать ключевым центром зимних праздничных мероприятий страны, привлечь дополнительный поток туристов и реализовать масштабную культпрограмму.

Больше по тегу - #новый год
Рубрика - Культура/Афиша