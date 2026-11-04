Омск-информ
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·Общество·Лев Шишкин

В Омске прямо во время концерта зрителей выгнали из зала

Выступление шоу-группы Next в ДК «Звездный» прервали посреди номера.
Театральный зал

Сегодня вечером в Омске из-за угрозы атаки беспилотников прервали концерт шоу-группы Next, который проходил в ДК «Звездный». Зрителям пришлось покинуть зал прямо во время выступления коллектива, сообщают очевидцы в соцсетях.

Посреди номера в зале неожиданно включили свет, после чего собравшимся объявили, что мероприятие прерывается. По словам зрителей, причиной была названа угроза атаки беспилотников.

Режим беспилотной опасности действовал сегодня на протяжении трех часов – с 18 до 21 часа по местному времени.

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·Общество·Лев Шишкин

В Омске прямо во время концерта зрителей выгнали из зала

Выступление шоу-группы Next в ДК «Звездный» прервали посреди номера.
Театральный зал

Сегодня вечером в Омске из-за угрозы атаки беспилотников прервали концерт шоу-группы Next, который проходил в ДК «Звездный». Зрителям пришлось покинуть зал прямо во время выступления коллектива, сообщают очевидцы в соцсетях.

Посреди номера в зале неожиданно включили свет, после чего собравшимся объявили, что мероприятие прерывается. По словам зрителей, причиной была названа угроза атаки беспилотников.

Режим беспилотной опасности действовал сегодня на протяжении трех часов – с 18 до 21 часа по местному времени.

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Рубрика - Общество