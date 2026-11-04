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·Общество·Лев Шишкин

Омичей предупредили о сообщениях от украинских спецслужб

Власти просят не переписываться с незнакомцами и сообщать о подозрительных контактах.
телефон, сбои, интернет

Жителям Омской области стали писать представители спецслужб Украины. Неизвестные выясняют обстановку на территории региона, сообщают омичи в популярных городских пабликах.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева призвала омичей не вступать в переписку с незнакомцами и не передавать им никакую информацию.

– Просим омичей быть бдительными, не вступать в переписку с анонимными и незнакомыми людьми. Ни в коем случае не передавать неизвестным информацию и не выполнять их просьбы и различные задания. Обо всех подозрительных контактах незамедлительно сообщать по номеру 112, – сказала Ахвердиева.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, в Омской области уже в десятый раз объявлялась беспилотная опасность. Угроза действовала на протяжении трех часов. В городе закрывался аэропорт, вводились ограничения по сотовой связи и мобильному интернету.

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·Общество·Лев Шишкин

Омичей предупредили о сообщениях от украинских спецслужб

Власти просят не переписываться с незнакомцами и сообщать о подозрительных контактах.
телефон, сбои, интернет

Жителям Омской области стали писать представители спецслужб Украины. Неизвестные выясняют обстановку на территории региона, сообщают омичи в популярных городских пабликах.

Пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева призвала омичей не вступать в переписку с незнакомцами и не передавать им никакую информацию.

– Просим омичей быть бдительными, не вступать в переписку с анонимными и незнакомыми людьми. Ни в коем случае не передавать неизвестным информацию и не выполнять их просьбы и различные задания. Обо всех подозрительных контактах незамедлительно сообщать по номеру 112, – сказала Ахвердиева.

Напомним, что сегодня, 4 ноября, в Омской области уже в десятый раз объявлялась беспилотная опасность. Угроза действовала на протяжении трех часов. В городе закрывался аэропорт, вводились ограничения по сотовой связи и мобильному интернету.

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Рубрика - Общество