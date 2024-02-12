В прошлом году более 80 омичей отправились жить на Украину. Есть и другие страны, куда уехали жители региона.

В прошлом году более 80 омичей отправились жить на Украину. Есть и другие страны, куда уехали жители региона.

Омскстат опубликовал итоги миграции населения Омской области за январь – ноябрь 2023 года. Так, за 11 месяцев прошлого года регион покинули 19 тыс. человек. В 2022 году за аналогичный период эта цифра составляла 25 тыс. человек. Таким образом, миграционный отток уменьшился.

По данным статистиков, 16 тыс. человек переехали в другие регионы страны, а 2,7 тыс. омичей уехали на ПМЖ за границу. Самыми востребованными странами для переезда также остались Казахстан – туда уехали 1,6 тыс. человек, Германия (224 жителя) и Таджикистан (181). Реже всего омичи в прошлом году выбирали Туркмению (3 человека), Вьетнам (5) и Италию (6). Кроме того, 18 омичей переехали в США, 11 отправились в Израиль, а 82 жителя региона выбрали Украину.

Отметим, что в октябре число переехавших на Украину омичей было 50.