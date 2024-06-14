Президент назвал ряд условий, после выполнения которых Россия прекратит огонь.

Президент назвал ряд условий, после выполнения которых Россия прекратит огонь.

Сегодня на встрече с руководством МИД России президент Владимир Путин заявил о возможности перемирия с Украиной. Однако для этого он назвал несколько условий.

По словам Путина, Украина должна вывести все войска с территории новых регионов России, а также заявить об отсутствии планов вступить в НАТО и подтвердить внеблоковый статус.

– Речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Как только Киев начнет реальный вывод войск, а также заявит об отказе от вступления в НАТО, мы немедленно прикажем прекратить огонь и начнем переговоры, – отметил президент.

Кроме того, cтатус Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ должен быть зафиксирован в международных договорах. Все соглашения о перемирии должны быть зафиксированы международными договорами. А все санкции против России должны быть сняты.

Также Украина должна получить нейтральный и безъядерный статус.