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·Политика·Мария Филимонова

В омском правительстве произошло громкое назначение

Евгений Ковтун сохранил пост министра природных ресурсов.
Евгений Ковтун

В Омской области продлили полномочия министра природных ресурсов и экологии Евгения Ковтуна. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

Согласно документу, Евгений Ковтун переназначен на должность главы минприроды с 1 ноября 2026 года сроком на один год.

Чиновник возглавляет ведомство с ноября 2025 года. До прихода в минприроды Евгений Ковтун 11 лет проработал в министерстве экономического развития региона, а также около восьми лет занимал руководящий пост в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

На прошлой неделе стало известно, что генеральный директор Агентства инвестиций Омской области покидает свой пост.

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В омском правительстве произошло громкое назначение

Евгений Ковтун сохранил пост министра природных ресурсов.
Евгений Ковтун

В Омской области продлили полномочия министра природных ресурсов и экологии Евгения Ковтуна. Соответствующее распоряжение подписал исполняющий обязанности губернатора Рустам Мингазов.

Согласно документу, Евгений Ковтун переназначен на должность главы минприроды с 1 ноября 2026 года сроком на один год.

Чиновник возглавляет ведомство с ноября 2025 года. До прихода в минприроды Евгений Ковтун 11 лет проработал в министерстве экономического развития региона, а также около восьми лет занимал руководящий пост в Агентстве развития и инвестиций Омской области.

На прошлой неделе стало известно, что генеральный директор Агентства инвестиций Омской области покидает свой пост.

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Рубрика - Политика