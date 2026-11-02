После подозрений в растрате главу омского фонда «Азово» сменил его родственник

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В минувшую пятницу, 30 октября, в Региональном фонде содействия национально-культурному развитию немцев Омской области «Азово» произошла смена руководства. С указанной даты структуру возглавил Алексей Владимирович Гаспер.

На посту директора он сменил Владимира Гаспера, который ранее был отстранен от управления некоммерческой организацией. Это произошло на время расследования уголовного дела по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Совпадение фамилий заставляет предполагать, что прежний и нынешний руководители фонда могут состоять в родстве.

– По версии органов предварительного следствия, в конце 2025 года Гасперт поручил оформить сделку по купле-продаже административного здания и земельного участка, принадлежащих общественному фонду. Не получив одобрения сделки общим собранием учредителей и используя свое служебное положение, он похитил имущество на общую сумму более 3,9 млн рублей, – уточняли ранее в объединенной пресс-службе судов региона.

Фонд «Азово» работает с 1993 года, и ранее его руководство не менялось. Как указано на официальном сайте, организация занимается реализацией социально-экономических программ в районе за счет гуманитарных средств правительства Германии. Ключевым направлением считается жилищный проект: у уезжающих из района людей выкупают жилье, чтобы затем передать его переселенцам из Германии.