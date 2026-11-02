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·Политика·Олег Кипорук

Сельский чиновник из Омской области сделал политическую карьеру в Приморье

Бывший первый заместитель главы Калачинского района займет пост замминистра архитектуры.
кресло в кабинете

Бывший первый заместитель главы Калачинского района Омской области Владимир Кирсанов назначен заместителем министра архитектуры и градостроительства Приморского края. На новой должности он возглавит сводно-аналитический отдел, о чем сообщили в соцсетях образовательной программы «Муравьев-Амурский 2030».

– Для меня это возможность направить накопленный управленческий опыт и знания, полученные на программе, на решение задач Приморского края. Хочется, чтобы результаты нашей работы выражались как в достижении установленных показателей, так и в реальных изменениях в жизни людей, – цитируют Кирсанова соцсети программы.

В Дальневосточном регионе чиновник сосредоточится на реализации федеральной программы жилищного строительства. Его ключевой задачей станет повышение доступности качественного жилья и развитие социальной инфраструктуры.

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·Политика·Олег Кипорук

Сельский чиновник из Омской области сделал политическую карьеру в Приморье

Бывший первый заместитель главы Калачинского района займет пост замминистра архитектуры.
кресло в кабинете

Бывший первый заместитель главы Калачинского района Омской области Владимир Кирсанов назначен заместителем министра архитектуры и градостроительства Приморского края. На новой должности он возглавит сводно-аналитический отдел, о чем сообщили в соцсетях образовательной программы «Муравьев-Амурский 2030».

– Для меня это возможность направить накопленный управленческий опыт и знания, полученные на программе, на решение задач Приморского края. Хочется, чтобы результаты нашей работы выражались как в достижении установленных показателей, так и в реальных изменениях в жизни людей, – цитируют Кирсанова соцсети программы.

В Дальневосточном регионе чиновник сосредоточится на реализации федеральной программы жилищного строительства. Его ключевой задачей станет повышение доступности качественного жилья и развитие социальной инфраструктуры.

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Рубрика - Политика