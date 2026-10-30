Росавиация неожиданно сменила руководителя после кадровой рокировки в Минтрансе

Временно руководить Федеральным агентством воздушного транспорта до назначения постоянного главы будет Наталья Андрианова. Ее кандидатуру на должность исполняющей обязанности руководителя утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.
– Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возложении временного исполнения обязанностей руководителя Федерального агентства воздушного транспорта на заместителя руководителя этого агентства Наталью Андрианову, – цитирует кабмин ТАСС.
Андрианова родилась в Москве. Она окончила Московский государственный технический университет гражданской авиации по специальности «Менеджмент» и имеет степень кандидата экономических наук. Карьеру начала в Министерстве транспорта, а в 2004 году перешла в Росавиацию. За время работы в ведомстве прошла путь от ведущего специалиста до заместителя руководителя. Эту должность она занимает с 2021 года.
Отметим, что пост главы Росавиации освободился после назначения Дмитрия Ядрова на пост министра транспорта.