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·Общество·Алексей Новиков

Экс-начальник крупной колонии уступил кресло в омском Союзе строителей

Исполнительным директором объединения стала Елена Анциферова.
кресло, должность, кабинет

В минувший четверг, 29 октября, в саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» произошли кадровые перестановки. Новым исполнительным директором объединения стала Елена Анциферова.

В облправительстве Анциферова работала в структуре, отвечающей за государственный строительный надзор и экспертизу. Сначала она была заместителем начальника управления, а позднее стала его первым заместителем.

Отметим, что до кадровых изменений исполнительным директором «Союза строителей Омской области» был Алексей Тубанов. Бывший руководитель исправительной колонии № 3 возглавлял организацию с апреля 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из крупных омских вузов назначили руководителя нового подразделения.

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·Общество·Алексей Новиков

Экс-начальник крупной колонии уступил кресло в омском Союзе строителей

Исполнительным директором объединения стала Елена Анциферова.
кресло, должность, кабинет

В минувший четверг, 29 октября, в саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» произошли кадровые перестановки. Новым исполнительным директором объединения стала Елена Анциферова.

В облправительстве Анциферова работала в структуре, отвечающей за государственный строительный надзор и экспертизу. Сначала она была заместителем начальника управления, а позднее стала его первым заместителем.

Отметим, что до кадровых изменений исполнительным директором «Союза строителей Омской области» был Алексей Тубанов. Бывший руководитель исправительной колонии № 3 возглавлял организацию с апреля 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из крупных омских вузов назначили руководителя нового подразделения.

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Рубрика - Общество