Экс-начальник крупной колонии уступил кресло в омском Союзе строителей

Фото создано при помощи ИИ

В минувший четверг, 29 октября, в саморегулируемой организации «Союз строителей Омской области» произошли кадровые перестановки. Новым исполнительным директором объединения стала Елена Анциферова.

В облправительстве Анциферова работала в структуре, отвечающей за государственный строительный надзор и экспертизу. Сначала она была заместителем начальника управления, а позднее стала его первым заместителем.

Отметим, что до кадровых изменений исполнительным директором «Союза строителей Омской области» был Алексей Тубанов. Бывший руководитель исправительной колонии № 3 возглавлял организацию с апреля 2025 года.