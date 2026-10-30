В Госдуме придумали, как удешевить такси для семей с детьми

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В России предложили снизить стоимость поездок на такси для семей с детьми. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» и глава думской фракции Сергей Миронов. По его мнению, для таких пассажиров необходимо предусмотреть специальные тарифы.

– Нужно сделать так, чтобы поездка на такси для семей с детьми была не дороже, а дешевле, чем по обычному тарифу. Разницу в цене перевозчикам можно было бы компенсировать за счет регионального или федерального бюджета, – цитирует Миронова «РИА Новости».

Политик подчеркнул, что льгота должна действительно снижать стоимость поездок. Он также отметил, что поддержка семей с детьми должна быть одним из приоритетов органов власти всех уровней.

В качестве примера Миронов привел Мордовию, где уже действует подобная мера. Ранее президент Владимир Путин поручил изучить этот опыт. С декабря прошлого года в Саранске работает семейное такси: все автомобили оборудованы детскими креслами, а стоимость поездок рассчитывается по фиксированным тарифам.

– Самый эффективный, на наш взгляд, способ – привлекать уже имеющиеся службы и агрегаторов такси. Одновременно надо гарантировать доступные тарифы для семей с детьми на федеральном уровне, – отметил Миронов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Омской области планируют запретить иностранным гражданам работать в нескольких сферах, в том числе в такси, торговле и медицине.