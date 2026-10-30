«Сидите тогда без денег»: омичка обрушилась с критикой на коммунальщиков

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Вчера, 29 октября, жительница Омска пожаловалась губернатору Виталию Хоценко на состояние территории возле дома № 16 на 3-й Кордной. По словам женщины, из-за работ на теплосетях жильцы сталкиваются не только с проблемами отопления, но и с другими неудобствами: раскопанные участки мешают проезду к дому и создают опасность для детей.

Омичка возмутилась, что при высоких счетах за отопление жильцам приходится мириться с перебоями в подаче тепла и последствиями коммунальных работ.

— За что мы платим бешеные деньги за отопление, если по факту ни отопления вовремя нет и только проблемы одни от тепловых компаний и теплосетей? Как мы должны жить – то в холоде, то из-за них без проезда к дому? И дети не могут на улице гулять, только и жди, что свалятся в эти ямы. Это что за услуги такие и почему вы их требуете оплачивать своевременно? За что платить – за предоставленные проблемы? Сидите тогда без денег, раз ничего нормально сделать не можете, – написала женщина.

В пресс-службе АО «Тепловая компания» в свою очередь ответили, что в настоящее время дом обеспечен отоплением и горячим водоснабжением.

— На участке тепловых сетей по указанному адресу запланировано проведение ремонтных работ, по завершении которых будет выполнена обратная засыпка траншеи, – добавили в компании.