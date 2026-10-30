Октябрь попрощается с омичами теплом, а ноябрь встретит дождями и снегом

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В Омской области переход от октября к ноябрю ожидается относительно теплым, но дождливым. В ближайшие дни осадки будут выпадать в виде дождя и мокрого снега. К началу следующей недели, 2 ноября, дневная температура воздуха составит +1…+6 градусов. Об этом сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

В ночь на субботу, 31 октября, температура в регионе составит от -2 до +3 градусов. В отдельных районах синоптики допускают небольшой дождь. Днем ожидается потепление до +5…+10 градусов без существенных осадков. Ветер западного и юго-западного направлений будет дуть со скоростью 4–9 м/с в темное время суток и 6–11 м/с – в светлое.

В первый день ноября существенных изменений погодных условий в Омской области не ожидается. Ночью термометры покажут от -2 до +3 градусов, днем – от +5 до +10. Местами возможны небольшие осадки: дождь и мокрый снег. Ветер будет западным и юго-западным со скоростью 5–10 м/с.

В первый понедельник ноября омичей ждет похолодание. Из-за влияния североатлантического циклона в регионе пройдут дожди и снег, интенсивность осадков будет различаться. В ночные часы температура составит -2…+3 градуса, днем – не выше +1…+6. Местами не исключены гололедно-изморозевые отложения и налипание мокрого снега. Западный и северо-западный ветер усилится до 7–12 м/с.